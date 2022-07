"Тату" объявили о воссоединении

В сентябре группа выступит на фестивале в Минске

Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. 3 сентября там состоится Ovion Show.

"3 сентября на стадионе "Динамо" будут: МОТ, Люся Чеботина, DJ Smash, Дана Соколова. Хедлайнерами фестиваля станет *барабанная дробь* легендарная группа "Тату", - сказано на странице организаторов шоу.

Юлия Волкова продублировала анонс на своей странице. "Да, это правда", - написала она.

Группа "Тату" была создана в 1999 году и распалась в 2014-м. Среди главных хитов коллектива - "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Простые движения", "Не верь, не бойся", "All about us".

