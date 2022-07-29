ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Тату" объявили о воссоединении

15:00
  • пятница
  • 29 июля 2022

В сентябре группа выступит на фестивале в Минске

Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. 3 сентября там состоится Ovion Show.

"Если получится, то поедем туда": певица Ковальчук о судьбе дома в Испании
Бейонсе порадовала фанатов первым за шесть лет альбомом

"3 сентября на стадионе "Динамо" будут: МОТ, Люся Чеботина, DJ Smash, Дана Соколова. Хедлайнерами фестиваля станет *барабанная дробь* легендарная группа "Тату", - сказано на странице организаторов шоу.

Юлия Волкова продублировала анонс на своей странице. "Да, это правда", - написала она.

Группа "Тату" была создана в 1999 году и распалась в 2014-м. Среди главных хитов коллектива - "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Простые движения", "Не верь, не бойся", "All about us".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Участницы группы "Тату" Юля Волкова и Лена Катина
Участницы группы "Тату" Юля Волкова и Лена Катина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.