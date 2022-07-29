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В России появится первый экогород

15:37
  • пятница
  • 29 июля 2022

Об этом рассказали в правительстве

Город Байкальск Иркутской области после закрытия градообразующего целлюлозно-бумажного комбината, станет первым в России экогородом. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказали в пресс-службе российского вице-премьера Виктории Абрамченко.

По словам Абрамченко, благодаря масштабной устранения вреда, причиненного в процессе деятельности Байкальского ЦБК, а также программе развития города с учетом экологических стандартов, Байкальск станет визитной карточкой экотуризма, как и поручал президент.

Байкальск станет городом, где в центре внимания будет "человек и его потребности, комфортные условия для жизни, пребывания и самореализации", заверила вице-премьер.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил президента за внимание к Байкальску и заявил, что город ожидает новый этап в развитии, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что экологичность должна быть в числе параметров, учитываемых при развитии внутреннего туризма. Однако спекулировать на теме экологии, как это делают на Западе, опасно, считает президент.

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