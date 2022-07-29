Эстония попросит ЕС полностью закрыться для россиян

Государство предлагает ввести соответствующее базовое правило

Эстонские власти предложит Брюсселю ввести общеевропейские ограничения на въезд граждан России в страны сообщества. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

По словам политика, Эстония внесет это предложение на запланированной на август встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Праге.

Рейнсалу отметил, что власти Эстонии рассматривают возможность введения правила, обязывающего въезжающих в республику граждан России официально заявлять на границе, что они осуждают специальную военную операцию на Украине.

Аналогичный принцип предлагается распространить на получение гражданства Эстонии в порядке натурализации, цитирует эстонского министра ТАСС.

Ранее в постоянном представительстве ЕС в Москве заявили, что Евросоюз не принимал каких-либо решений относительно ограничения или прекращения выдачи виз гражданам России. Этот комментарий последовал за заявлением МИД России о том, что нельзя исключать никаких сценариев, в том числе — с прекращением выдачи гражданам России шенгенских виз.

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