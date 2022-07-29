Экс-советник Обамы получил срок за хищение

Он признал вину

Сет Эндрю, бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы, приговорен к году тюрьмы за мошенничество, сообщило американское Министерство юстиции.

Ранее он признал себя виновным и согласился выплатить компенсацию.

"Сет Эндрю был приговорен к 366 дням в тюрьме в связи с осуществлением им схемы по хищению у чартерных школ Democracy Prep Public Schools, сеть которых он основал, более 218 тысяч долларов", - сказано в заявлении.

Эндрю помог создать в Нью-Йорке сеть государственных школ в 2005 году.

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