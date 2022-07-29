ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назначил себя главой совета нового детско-молодежного движения

16:00
  • пятница
  • 29 июля 2022

Глава государства подписал соответствующий указ

Председателем наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи является президент Российской Федерации. Об этом говорится в указе главы государства Владимира Путина, опубликованном в пятницу, 29 июля.
В России учредили движение детей и молодежи

Указ также определил, что в состав наблюдательного совета войдут вице-премьер Татьяна Голикова, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и другие — всего 15 человек.

Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу о едином детско-молодежном движении в России. Глава государства назвал главной задачей создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.