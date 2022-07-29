Путин назначил себя главой совета нового детско-молодежного движения

Глава государства подписал соответствующий указ

Председателем наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи является президент Российской Федерации. Об этом говорится в указе главы государства Владимира Путина, опубликованном в пятницу, 29 июля.

Указ также определил, что в состав наблюдательного совета войдут вице-премьер Татьяна Голикова, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и другие — всего 15 человек.

Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу о едином детско-молодежном движении в России. Глава государства назвал главной задачей создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям.

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