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Украина получила от Северной Македонии "утилизированные" танки

16:03
  • пятница
  • 29 июля 2022

Скопье располагало 31 танком Т-72, которые получило от России

Министерство обороны Северной Македонии сообщило, что передало Украине подлежавшие утилизации танки третьего поколения Т-72.

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"Речь идет о третьем поколении танков, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с нашими требованиями и со снабжением на западной платформе. В предстоящем периоде должны были бы расходоваться ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Ожидается, что на следующей неделе в порт Салоников прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV от США.

Скопье располагало 31 танком Т-72, которые получило от России в 2001 году.

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