Собянин осмотрел новый лабораторный корпус онкобольницы №62

В столице создана уникальная система помощи онкобольным

На базе московской онкологической больницы № 62 открылся новый корпус онкоморфологии и молекулярной генетики. Здесь будут проводить до 50 тысяч исследований в год. Лабораторию оснастили новейшим медицинским оборудованием. Оно необходимо для быстрой постановки диагнозов. В двухэтажном здании площадью порядка две тысячи квадратных метров созданы комфортные условия для персонала. Есть переговорные комнаты, где пациенты будут иметь возможность поговорить с врачами. Также здесь есть и образовательная площадка. На ней специалисты будут проводить консилиумы и телемосты для совместного обсуждения сложных клинических случаев с другими клиниками. В пятницу новый корпус осмотрел мэр Москвы.

В этой лаборатории онкологию выявляет искусственный интеллект. Специальная программа может точно определить степень новообразования. Ошибка исключена.

"Когда система искусственного интеллекта размечает эти маленькие фрагменты опухоли, здесь они помечены зелёным, то у патологоанатома фактически отпадает необходимость смотреть изображения, где этого нет, потому что чувствительность этих систем составляет 100%, они всегда видят рак, когда он есть", - пояснил заведующий патологоанатомическим отделением Московской городской онкологической больницы №62, главный внештатный специалист по Департамента здравоохранения Москвы Никита Савелов.

Это новый корпус онкоморфологии и молекулярной генетики 62-й больницы города Москвы. Здесь сформирован единый банк данных гистологических исследований пациентов, что не только повышает точность диагноза, но избавляет больных от бесконечных анализов. На каждую мутацию сейчас разработан свой действенный препарат, именно поэтому врачам так важно определить тип "сломанного" гена.

"ПЦР - это отдельная методика, которая позволит на небольшом кусочке шага определить мутацию, мы видим эту мутацию, отравляем врачу, он назначает лечение, но есть более сложные приборы", - отметила заведующая лабораторией молекулярной биологии ГКБ №62 Ирина Демидова.

Современное оборудование позволяет проводить исследования, которые раньше занимали месяцы, за несколько дней! И такая диагностика даёт больше шансов вылечить онкологию. В прошлом году обследование здесь прошли свыше 2,5 тысячи человек. Теперь здесь будут проводить до 50 тысяч исследований в год. В столице создана уникальная система помощи онкобольным. Об этом на встрече с медиками сегодня рассказал мэр Москвы.

"Здесь, на базе клиники №62, создана уникальная лаборатория, которой нет в Москве и в России. Конечно, это не случайно, потому что здесь уникальный коллектив специалистов, которые дают точную диагностику онкозаболеваний", - сказал Сергей Собянин.

"Я не могу не поблагодарить лично вас и руководство города за то беспрецедентное внимание, которое последние годы уделяется медицине Москвы, в частности онкологической службе", - отметил главврач ГКБ №62 Дмитрий Каннер.

Ещё одна такая диагностическая лаборатория есть и в Сколкове. И в будущем на территории Москвы их станет еще больше, чтобы врачи могли вовремя определять и побеждать одно из самых серьёзных заболеваний.

Елена Сахно, Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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