Голикова: ковид протекает в основном в легкой форме

Резкого роста госпитализаций нет

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в стране. По ее словам, сейчас у пациентов болезнь протекает в основном в легкой форме и сопоставима по тяжести течения с обычным ОРВИ. Однако риски осложнений все еще сохраняются.

"Мы просим наших граждан максимально бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: обращаться к врачам при первых признаках простудных заболеваний, а также своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться", - уточнила заместитель председателя правительства.

Она добавила, что сегодня фиксируется подъем заболеваемости.

"Поэтому наша с вами главная задача - организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией", - заключила Голикова.

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