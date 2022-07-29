Азербайджан может начать принимать карты "Мир"

Стороны обсуждают этот вопрос

Гендиректор Центробанка Азербайджана Фарид Османов сообщил, что республика может внедрить карты "Мир" в свою платежную инфраструктуру.

Стороны в настоящее время обсуждают этот вопрос.

"Данный вопрос обсуждается на азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов", - уточнил Османов (цитата по РИА "Новости").

Окончательное решение еще не принято.

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