ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Азербайджан может начать принимать карты "Мир"

16:16
  • пятница
  • 29 июля 2022

Стороны обсуждают этот вопрос

Гендиректор Центробанка Азербайджана Фарид Османов сообщил, что республика может внедрить карты "Мир" в свою платежную инфраструктуру.

Система "Мир" напомнила, в каких странах работают ее карты
Кабмин расширил перечень соцвыплат на карту "Мир"

Стороны в настоящее время обсуждают этот вопрос.

"Данный вопрос обсуждается на азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов", - уточнил Османов (цитата по РИА "Новости").

Окончательное решение еще не принято.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Национальная платежная карта "Мир"
Национальная платежная карта "Мир"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.