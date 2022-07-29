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На борту Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне

16:23
  • пятница
  • 29 июля 2022

Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета

На борту самолета, выполнявшего рейс из Грозного в Москву, сработала индикация давления в салоне, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "ЮТэйр".

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Прежде СМИ сообщили, что лайнер подал сигнал бедствия, снизился до 3000 метров, затем пропал с радаров, а потом, вновь появившись, изменил курс.

"На рейсе Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке", - рассказали в компании.

Позднее стало известно, что самолет благополучно сел в Грозном.

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