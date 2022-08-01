Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Близнецам может присниться странный сон, Львам же стоит опасаться неприятностей на работе

Овны

Вам сегодня захочется творчески подойти к делам. Звезды только "за". Прекрасный день, когда можно делать покупки для хобби, выкладывать свои работы в интернет.

Тельцы

Точное соединение Марса, Урана и Верхнего Лунного узла в вашем знаке – событие не из простых! Не делайте того, к чему душа не лежит. Это кармический, судьбоносный день.

Близнецы

Вам сегодня может присниться странный сон или прийти инсайт. Этот день хорош для того, чтобы покопаться в своем прошлом в компании хорошего психолога.

Раки

Венера в вашем знаке избавилась от липких объятий мрачной Лилит и двинулась вперед налегке. С каждым днем у вас будет все больше сил и мотивации на разные дела.

Львы

Постарайтесь провести этот день как можно тише и скромнее, чтобы не спровоцировать неприятности на работе. Уран с Марсом - это огонь и ветер, не дразните их!

Девы

Луна в вашем знаке продолжает поддерживать Венеру, которая помогает вам сохранять хорошее самочувствие. Продолжайте выстраивать гармонию в своей жизни.

Весы

Соединение Урана с Марсом и Лунным узлом – это серьезно. Любые события дня могут пойти непредсказуемо. Будьте осторожны и спокойны, не гонитесь за успехом.

Скорпионы

Ревность и неосторожные обидные слова могут основательно навредить вашей личной жизни. Ответьте себе на вопрос: вы хотите остаться правыми или любимыми?

Стрельцы

Взрывоопасное соединение Урана с Марсом и Лунным узлом затрагивает ваш сектор здоровья. Не бойтесь поменять планы на день и провести его более спокойно.

Козероги

Спорт, танцы, езда на велосипеде или самокате – от всех этих активностей сегодня лучше отказаться. Этот день травмоопасный. Сделайте все, чтобы подстраховаться от неприятностей.

Водолеи

Уран, Марс и Лунный узел сошлись сегодня в одной точке, что для вас может означать риск поломок и аварий. Прежде всего речь идет об электроприборах и бытовой технике.

Рыбы

Первый день августа выдастся непростым. Будьте внимательны на дорогах и в общении, тогда все пройдет хорошо. Постарайтесь не превышать скорость и избегайте споров с людьми.

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