Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена

В сиквеле "Аквамена"

Американский актер Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена. В этой роли он предстанет в фильме "Аквамен и потерянное царство".

"Брюс (Уэйн) и Артур (Карри) воссоединятся!" - написал в "Instagram" актер Джейсон Момоа.

Ранее Аффлек сыграл Темного Рыцаря в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), "Отряд самоубийц" (2016) и "Лига справедливости" (2017).

В недавней картине Мэтта Ривза Бэтмена играл звезда саги "Сумерки" Роберт Паттинсон.

Премьера фильма "Аквамен и потерянное царство" запланирована на 17 марта 2023 года.

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