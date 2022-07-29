Запад неизбежно начнет призывать Киев пойти на территориальные уступки

Британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон написал статью для немецкого издания Focus, в которой заявил, что правительство президента США Джо Байдена не сделало ничего, чтобы урегулировать украинский кризис на первоначальном этапе.

"На Западе уже отчетливо заметна усталость от украинской повестки. У единства есть срок годности", - добавил эксперт.

По его словам, уже осенью решимость Запада помогать Украине окончательно ослабнет.

"Запад неизбежно начнет призывать Киев пойти на территориальные уступки, что приведет к фактическому разделу страны", - резюмировал профессор.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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