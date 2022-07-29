Беженец с Украины умер от малярии в Молдавии

Это мужчина 1989 года рождения

Национальное агентство общественного здоровья Молдавии сообщило, что в стране от тропической малярии скончался беженец с Украины.

"Мужчина 1989 года рождения, служивший в Одесском морском флоте, до того, как перебрался в Молдавию, находился в Западной Африке с февраля по 28 июня. В результате эпидемиологического расследования было установлено, что он прибыл в нашу страну 29 июня, к этому моменту он уже был инфицирован, а первые приступы лихорадки проявились 12 июля", - сказано в сообщении.

Уточняется, что все зарегистрированные за последние несколько десятилетий случаи малярии в Молдавии были завозными.

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