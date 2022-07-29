Лесной пожар подобрался к курортному району Мармариса

Возгорание тушат с воздуха

Кадры из турецкого Мармариса. Там в пятницу горит один из отелей в популярном курортном районе Мугла, сообщает "ТВ Центр".

Постояльцев уже эвакуировали. Информации о пострадавших нет. Причиной ЧП стал природный пожар, который вспыхнул в горах и под действием сильного ветра быстро добрался до города.

С деревьев пламя перекинулось на здание отеля. Под угрозой также несколько жилых домов, которые находятся поблизости. На борьбу с огнём брошены несколько пожарных бригад. С воздуха возгорание тушат 5 самолётов и 10 вертолётов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"