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Лесной пожар подобрался к курортному району Мармариса

18:15
  • пятница
  • 29 июля 2022

Возгорание тушат с воздуха

Кадры из турецкого Мармариса. Там в пятницу горит один из отелей в популярном курортном районе Мугла, сообщает "ТВ Центр".

Постояльцев уже эвакуировали. Информации о пострадавших нет. Причиной ЧП стал природный пожар, который вспыхнул в горах и под действием сильного ветра быстро добрался до города.

С деревьев пламя перекинулось на здание отеля. Под угрозой также несколько жилых домов, которые находятся поблизости. На борьбу с огнём брошены несколько пожарных бригад. С воздуха возгорание тушат 5 самолётов и 10 вертолётов.

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