В Грузии разбился отправленный на спасение дельтапланеристов вертолет

На борту находились пять человек

Вблизи горного курорта Гудаури потерпел крушение вертолет пограничной службы МВД Грузии, передает "Интерфакс".

"В ходе проводимой операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов вертолет пограничной службы потерял управление и упал на землю. На борту вертолета кроме членов экипажа находились спасатели и медики", - сообщили в МВД республики.

Уточняется, что на борту находились пять человек.

Детали инцидента устанавливаются. Удалось ли кому-то выжить - пока неизвестно.

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