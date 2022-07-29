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В Грузии разбился отправленный на спасение дельтапланеристов вертолет

17:51
  • пятница
  • 29 июля 2022

На борту находились пять человек

Вблизи горного курорта Гудаури потерпел крушение вертолет пограничной службы МВД Грузии, передает "Интерфакс".

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"В ходе проводимой операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов вертолет пограничной службы потерял управление и упал на землю. На борту вертолета кроме членов экипажа находились спасатели и медики", - сообщили в МВД республики.

Уточняется, что на борту находились пять человек.

Детали инцидента устанавливаются. Удалось ли кому-то выжить - пока неизвестно.

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