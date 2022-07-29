Китай призвал уважать его суверенитет

Пока что США отказываются это делать

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что "одна страна" (очевидно, США) оспаривает суверенитет Китая над Тайванем и целенаправленно создала напряженность в Тайваньском проливе.

Как уточнил дипломат, КНР всегда уважительно относилась к правам других стран. Поэтому Пекин рассчитывает, что его суверенитет будут уважать другие государства.

"Воля Китая защищать национальный суверенитет непоколебима. Никому не следует недооценивать решимость и способность более чем 1,4 млрд китайских граждан защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Я надеюсь, соответствующая страна отчетливо это видит и не будет играть с огнем", - подчеркнул Гэн Шуан (цитата по РИА "Новости").

Ранее СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию и может посетить в том числе Тайвань.

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