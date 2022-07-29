Россияне могут подать заявку на участие в конкурсе "Лучший дом. Лучший двор"

Прием заявок продлится до 15 августа

"Единая Россия" объявила о проведении общероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор", цель которого – выявить лучшие практики управления многоквартирными домами, содержание дворов и подъездов. Заявки принимаются до 15 августа.

Конкурс проводится по шести номинациям: "Лучшая практика работы совета многоквартирного дома", "Лучшая практика работы ТСЖ", "Самый дружный дом", "Лучшая практика проведения капитального ремонта", "Лучший подъезд", "Лучший двор".

Принять участие может любой желающий. Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте moydom.er.ru.

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