За сутки в России госпитализировано 1634 больных коронавирусом

В стране наблюдается рост числа заразившихся

За сутки в России госпитализировано 1 634 больных коронавирусом, всего зафиксировано 12 248 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлен 18 589 221 человек с COVID-19, умерло 382 395 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 257 человек, зарегистрировано 3 888 новых больных, всего в столице 2 819 144 инфицированных, скончались 44 453 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

На этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова призвала предотвратить дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в России. На очередном заседании оперативного штаба борьбе с болезнью она завила, что Россия, как и весь мир, находится в стадии роста числа больных. Все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи заболевшим коронавирусом, подчеркнула Голикова.

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