В России госпитализированы с коронавирусом ещё 982 человека

В Москве выявлены больные со штаммом "кентавр"

За сутки в России госпитализировано 982 больных коронавирусом, всего зафиксировано 12 498 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 601 719 человек с COVID-19, умерло 382 433 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 220 человек, зарегистрировано 3 773 новых больных, всего в столице 2 822 917 инфицированных, скончались 44 466 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

До Москвы добрался штамм коронавируса "кентавр". По словам врачей, заражение протекает легко, но при этом медики советуют вакцинироваться.

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