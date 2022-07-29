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ЦБ моделирует отмену торгов долларом

18:29
  • пятница
  • 29 июля 2022

Ранее ЕС внес в санкционные списки Национальный расчетный депозитарий

Как сообщил со ссылкой на источники Forbes, Банк России обсуждает с участниками рынка гипотетическую ситуацию, при которой из-за санкций на Московской бирже прекратятся торги долларами и евро.

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Регулятор прокомментировал эти сообщения.

"Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", - приводит заявление ЦБ РИА "Новости".

В начале июня Евросоюз внес в санкционные списки Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московской биржи.

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