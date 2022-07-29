Всероссийская неделя истории Москвы пройдет с 5 по 9 сентября

Мероприятия состоятся в дистанционном формате

С 5 по 9 сентября в дистанционном формате пройдет акция "Всероссийская неделя истории города Москвы", приуроченная ко дню города Москва.

В рамках недели ведущие музеи познакомят школьников со всей России с крупнейшим городом и столицей страны, расскажут об истории становления и развития города — от древней до современной Москвы.

Все трансляции и видеоматериалы будут размещены на сайте vospitai-patriota.ru.

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