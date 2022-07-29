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Борисов: МКС объективно стареет

18:59
  • пятница
  • 29 июля 2022

Уход с МКС и создание новой российской орбитальной служебной станции должны быть синхронизированы

Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что выход России из проекта МКС будет проходить в строгом соответствии с обязательствами страны.

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"Больше того, скажу, что этот процесс носит не сиюминутный характер. По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет", - добавил руководитель госкорпорации.

Он напомнил, что Россия "была прародителем этого детища".

"Мы участвовали на всех этапах становления, сегодня оно объективно стареет, как и все на этом свете. Мы будем нести ответственность на всех этапах жизненного цикла над этим изделием", - уточнил Борисов.

По его словам, уход с МКС и создание новой российской орбитальной служебной станции должны быть синхронизированы.

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