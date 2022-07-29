США ввели новые санкции против россиян

В черный список также попали четыре организации

Министерство финансов Соединенных Штатов расширило антироссийские санкции, передает ТАСС.

Так, в черный список попали Александр Ионов и связанные с ним Антиглобалистское движение России, ООО "Ионов Трансконтинентал" и информационное агентство Stop-Imperialism, а также Наталья Бурлинова и связанный с ней Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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