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Siemens устранила лишь четверть неисправностей на турбинах

19:55
  • пятница
  • 29 июля 2022

Об этом сообщили в "Газпроме"

Зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщил, что компания неоднократно обращалась в российское представительство компании Siemens.

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"Компанией Siemens устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности", - сказал он в эфире "России 24".

Ранее в Берлине отказались раскрыть информацию о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока". Минэкономики ФРГ объяснило такую секретность соображениями безопасности.

В настоящее время из-за несвоевременного возврата турбины "Северный поток" работает на 20% от своей мощности.

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