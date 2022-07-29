"Уолл-стрит рушится": мэр Нью-Йорка выступил с тревожным сообщением

Экономика США переживает не лучшие времена

США переживают сильнейший финансовый кризис, какой "невозможно даже представить". Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на мероприятии в Стейтен-Айленде.

"Уолл-стрит рушится", - сказал Эрик Адамс. Как отмечает New York Post, слова мэра Нью-Йорка резко контрастируют с заявлением Джо Байдена о том, что с экономикой страны все хорошо, передает РИА Новости.

Ранее на этой неделе бывший вице-президент США Майк Пенс также выступил с тревожным сообщением по поводу экономический ситуации в Америке. Он заявил, что доллар теряет ценность, а энергонезависимость США растрачена.

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