Лавров и Блинкен обсудили обмен заключенными

Состоялась "откровенная беседа"

В пятницу глава МИД России Сергей Лавров переговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил глава Госдепа.

"У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа", - цитирует ТАСС слова Блинкена.

Отмечается, что Лавров и Блинкен обсудили обмен находящихся под стражей граждан России и США. Также стороны затронули ситуацию на Украине.

Ранее телеканал CNN написал, что президент США Джо Байден поддержал идею обменять предпринимателя Виктора Бута на бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан пока не достигнут, хотя этот вопрос в свое время обсуждался президентами двух стран.

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