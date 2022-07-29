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Лавров и Блинкен обсудили обмен заключенными

20:33
  • пятница
  • 29 июля 2022

Состоялась "откровенная беседа"

В пятницу глава МИД России Сергей Лавров переговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил глава Госдепа.
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"У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа", - цитирует ТАСС слова Блинкена.

Отмечается, что Лавров и Блинкен обсудили обмен находящихся под стражей граждан России и США. Также стороны затронули ситуацию на Украине.

Ранее телеканал CNN написал, что президент США Джо Байден поддержал идею обменять предпринимателя Виктора Бута на бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан пока не достигнут, хотя этот вопрос в свое время обсуждался президентами двух стран.

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