Володин рассказал, что изменилось в политиках при Путине

Приоритеты власти во многом сменились

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин оценил изменения, которые произошли в стране с тех пор, как у руля государства встал Владимир Путин.

"Лишь после того как президентом стал Владимир Владимирович Путин, сумевший объединить и левых, и правых в повестку развития страны для решения вопросов, которые стояли перед гражданами, у нас стало больше ответственности, политики стали думать уже меньше о себе, о партиях, а больше о людях и России", - сказал председатель нижней палаты парламента на форуме "Территория смыслов" (цитата по РИА "Новости").

В прошлом году в послании Федеральному собранию Путин заявил, что высший национальный приоритет страны - сбережение российского народа.

Стратегия российских властей заключается в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения и добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет, отметил тогда российский лидер.

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