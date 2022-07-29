ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин рассказал, что изменилось в политиках при Путине

20:48
  • пятница
  • 29 июля 2022

Приоритеты власти во многом сменились

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин оценил изменения, которые произошли в стране с тех пор, как у руля государства встал Владимир Путин.

Володин описал принцип взаимодействия с недружественными странами
Путин назначил себя главой совета нового детско-молодежного движения

"Лишь после того как президентом стал Владимир Владимирович Путин, сумевший объединить и левых, и правых в повестку развития страны для решения вопросов, которые стояли перед гражданами, у нас стало больше ответственности, политики стали думать уже меньше о себе, о партиях, а больше о людях и России", - сказал председатель нижней палаты парламента на форуме "Территория смыслов" (цитата по РИА "Новости").

В прошлом году в послании Федеральному собранию Путин заявил, что высший национальный приоритет страны - сбережение российского народа.

Стратегия российских властей заключается в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения и добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет, отметил тогда российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин и президент России Владимир Путин
Вячеслав Володин и президент России Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.