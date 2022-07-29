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Москва ответила Токио на призыв не проводить учения на Курилах

21:28
  • пятница
  • 29 июля 2022

Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации.

Минобороны России сообщило, что с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегические командно-штабные учения "Восток". В свою очередь, заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки заявил, что правительство Японии просит исключить район "северных территорий", как в Токио называют южные острова Курильской гряды, из зоны планируемых военных учений.

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Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Господин Исодзаки с таким же успехом мог бы потребовать, чтобы солнце всходило не на востоке, а на западе. Кстати, не исключаем, что представляемая им администрация Фумио Кисиды действительно этого хочет, судя по ее пресловутой зацикленности на солидарности с США и другими странами "западного лагеря", - приводит слова дипломата пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации.

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