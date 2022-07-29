Минюст признал иноагентами Дмитрия Быкова и Евгению Альбац

В списке сегодня 172 позиции

Министерство юстиции России расширило реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В него включены журналисты Евгения Альбац* и Дмитрий Алешковский*, а также писатель Дмитрий Быков*.

Ранее в этот список попали, в частности, блогер Юрий Дудь*, журналист Алексей Венедиктов*, медиаменеджер Елизавета Осетинская*, публицист Евгений Понасенков* и сатирик Виктор Шендерович*. Всего в перечне на сегодняшний день 172 позиции.

*СМИ, выполняющее в России функции иноагента

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"