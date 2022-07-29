Боевики оборудовали склад боеприпасов в здании медколледжа Артемовска

Подходы к учебному учреждению заминированы

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил в ходе брифинга в пятницу вечером, что в Артемовске Донецкой народной республики боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании медицинского колледжа.

"Подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - уточнил Мизинцев.

Также стало известно, что в Славянске ДНР в зданиях колледжа транспортной инфраструктуры дислоцируются подразделения ВСУ и территориальной обороны. В городе Березовке Одесской области на прилегающей территории высшего профессионального училища национального политехнического университета и аграрного лицея находятся артиллерия и бронетехника.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан, отметил Мизинцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"