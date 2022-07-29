В МИД раскрыли детали переговоров Лаврова и Блинкена

Глава МИД России предложил Блинкену вернуться в режим "тихой дипломатии" по обмену заключенными

В МИД России обнародовали детали состоявшегося в пятницу телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Стороны обменялись мнениями по проблематике двусторонних отношений. "Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Лавров также обратил внимание Блинкена на накачку ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, "которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы".

"С.В.Лавров подчеркнул, что Вооруженные Силы России строго соблюдают нормы международного права, а на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни", - отметили в министерстве.

Стороны также рассмотрели ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. "Э.Блинкен был проинформирован о деталях "пакетной" договоренности, подписанной 22 июля с.г. в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений", - говорится в сообщении МИД России.

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