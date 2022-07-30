Мирные жители погибли после ночного обстрела городов Донбасса

ВСУ стреляют по жилым домам

Донбасс вновь подвергся обстрелам с позиций украинских националистов, по жилым кварталам они выпустили более шестисот снарядов. Погибли шесть мирных людей, 14 человек получили ранения. В основном украинские радикалы используют оружие натовского калибра. Под огнём сегодня оказались два района Донецка.

А на подконтрольных Киеву территориях ВСУ продолжают оборудовать огневые точки и склады боеприпасов в жилых домах и социальных учреждениях.

В российском Минобороны рассказали о новых преступлениях киевского режима в Артёмовске. Там боевики заняли здание медицинского колледжа и заминировали все подходы к нему. В Берёзовке Одесской области неонацисты разместились в помещениях политехнического университета и аграрного лицея, а в Славянске здание транспортного колледжа превратили в военный объект, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, в Днепропетровской области националисты подготовили очередную провокацию. В Новопавловке они заминировали автомобильный мост через реку Солёная, который планируется взорвать и обвинить подразделения наших Вооружённых сил и отряды ДНР в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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