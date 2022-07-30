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На месте обстрела СИЗО в Еленовке найдены фрагменты американских снарядов

10:30
  • суббота
  • 30 июля 2022

Погибли более 50 украинских военнопленных

В Пентагоне заявили, что удар ВСУ, убивший 53 украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке на территории ДНР, мог быть случайным, а официальный Киев и вовсе продолжает отрицать свою причастность и даже, вопреки здравому смыслу, обвиняет во всём Москву.
Число погибших после удара по Еленовке выросло до 53

Специалисты российского Следственного комитета уже осмотрели место происшествия, обнаружили фрагменты снарядов американских ракетных установок HIMARS и пришли к выводу, что атака была тщательно спланирована, сообщает "ТВ Центр".

Кадры с места происшествия шокируют, многое просто нельзя показывать. На земле разбросаны фрагменты человеческих тел и обгоревшие останки. Помещение, где содержались бойцы ВСУ и запрещённого в России полка "Азов", разрушено взрывом и пожаром. Кругом груды металлолома – это двухъярусные кровати и то, что осталось от мебели.  

Всё произошло около полуночи. Утром, когда стали разбирать завалы, обнаружили сразу 40 погибших, потом эта цифра стала расти. Раненых - больше семидесяти. Увечья различной степени тяжести получили около десяти сотрудников изолятора. Сейчас на месте происшествия работают медики и следователи.

Еленовка находится в 20 километрах от центра Донецка. Именно сюда доставляли самых идейных участников украинских вооруженных формирований и боевиков нацбатальонов, которые весной сложили оружие при освобождении Мариуполя и других районов ДНР.

К рядовым и офицерам в изоляторе относились гуманно, это признавали сотрудники международного "Красного креста", бывшие здесь с инспекцией. Всем раненым была немедленно оказана квалифицированная медицинская помощь, пленных обеспечивали трёхразовым питанием, давали возможность позвонить родным и даже встретиться с женами. На допросах и в интервью, бойцы по сути, дискредитировали свое командование, обвинив Киев в том, что их бросили на передовой без огневой поддержки и снабжения. В показаниях боевики признались в совершении военных преступлений против мирного населения.

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Киеве точно знали, где в Еленовке находятся украинские пленные, поскольку место их содержания определяла сама Украина. Попытки пристреляться к изолятору в Еленовке были и прежде, одна из последних атак была совершена в середине июля.

Генштаб ВСУ вполне ожидаемо обвинил российские Вооружённые силы в умышленном артиллерийском обстреле исправительного учреждения, якобы для того, чтобы скрыть пытки над пленными.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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Последствия удара по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке
Последствия удара по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке
Последствия удара по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке
Последствия удара по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке
Последствия удара по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке
Последствия удара по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке
Последствия удара по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке
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