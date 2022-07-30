На месте обстрела СИЗО в Еленовке найдены фрагменты американских снарядов

Погибли более 50 украинских военнопленных

В Пентагоне заявили, что удар ВСУ, убивший 53 украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке на территории ДНР, мог быть случайным, а официальный Киев и вовсе продолжает отрицать свою причастность и даже, вопреки здравому смыслу, обвиняет во всём Москву.

Специалисты российского Следственного комитета уже осмотрели место происшествия, обнаружили фрагменты снарядов американских ракетных установок HIMARS и пришли к выводу, что атака была тщательно спланирована, сообщает "ТВ Центр".

Кадры с места происшествия шокируют, многое просто нельзя показывать. На земле разбросаны фрагменты человеческих тел и обгоревшие останки. Помещение, где содержались бойцы ВСУ и запрещённого в России полка "Азов", разрушено взрывом и пожаром. Кругом груды металлолома – это двухъярусные кровати и то, что осталось от мебели.

Всё произошло около полуночи. Утром, когда стали разбирать завалы, обнаружили сразу 40 погибших, потом эта цифра стала расти. Раненых - больше семидесяти. Увечья различной степени тяжести получили около десяти сотрудников изолятора. Сейчас на месте происшествия работают медики и следователи.

Еленовка находится в 20 километрах от центра Донецка. Именно сюда доставляли самых идейных участников украинских вооруженных формирований и боевиков нацбатальонов, которые весной сложили оружие при освобождении Мариуполя и других районов ДНР.

К рядовым и офицерам в изоляторе относились гуманно, это признавали сотрудники международного "Красного креста", бывшие здесь с инспекцией. Всем раненым была немедленно оказана квалифицированная медицинская помощь, пленных обеспечивали трёхразовым питанием, давали возможность позвонить родным и даже встретиться с женами. На допросах и в интервью, бойцы по сути, дискредитировали свое командование, обвинив Киев в том, что их бросили на передовой без огневой поддержки и снабжения. В показаниях боевики признались в совершении военных преступлений против мирного населения.

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Киеве точно знали, где в Еленовке находятся украинские пленные, поскольку место их содержания определяла сама Украина. Попытки пристреляться к изолятору в Еленовке были и прежде, одна из последних атак была совершена в середине июля.

Генштаб ВСУ вполне ожидаемо обвинил российские Вооружённые силы в умышленном артиллерийском обстреле исправительного учреждения, якобы для того, чтобы скрыть пытки над пленными.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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