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Названы имена новых героев спецоперации

11:01
  • суббота
  • 30 июля 2022

Бойцы проявляют настоящее мужество

Проявляя отвагу и ежедневно рискуя собственными жизнями - российские военные и бойцы республик Донбасса продолжают защищать мирное население. О новых героях спецоперации рассказали в нашем Минобороны.
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Экипаж танка под командованием старшего сержанта Сергея Королевича во время освобождения одного из населённых пунктов обнаружил группу украинских националистов. В ходе боя были уничтожены РСЗО и около 20 радикалов.

Исполняющий обязанности командира противотанковой артиллерии Первого армейского корпуса ДНР гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко вместе с сослуживцами в течение нескольких дней уничтожил четыре опорных пункта ВСУ и более 10 единиц бронетехники.

Гвардии младший сержант Антон Чернов прошёл путь от наводчика до командира противотанкового орудия. Расчёт артиллеристов, которым руководит Антон, прямой наводкой поразил четыре танка неонацистов.

Сержант Эдуард Бородин начинал в качестве связиста, но затем прошёл переподготовку и стал сапёром. Эдуард, проявив мужество и отвагу, вывел своих сослуживцев из окружения и сейчас они продолжают обезвреживать неразорвавшиеся снаряды и минные поля, оставленные противником, сообщает "ТВ Центр".

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