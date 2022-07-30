ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский дипломат ответил на провокационные заявления в ООН

10:49
  • суббота
  • 30 июля 2022

Там снова прозвучали обвинения в адрес Москвы

Удар, который ВСУ нанесли по следственному изолятору в Еленовке обсудили накануне на заседании Совбеза ООН. Ситуацию прокомментировал заместитель постпреда нашей страны Дмитрий Полянский.
Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН

По его словам, киевский режим пытается мстить даже своим военнослужащим, которые осознали бессмысленность выполнения преступных приказов и сдались в плен, чтобы получить шанс на искупление и мирную жизнь.

Представители ряда западных стран традиционно воспользовались трагедией, как поводом для очередных обвинений в адрес Москвы. В ответ на это Дмитрий Полянский рассказал, как продвигается специальная военная операция России по защите ДНР и ЛНР, а также напомнил, что после завершения демилитаризации Украины коллективному Западу всё равно придётся сотрудничать с нашей страной, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.