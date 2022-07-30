Российский дипломат ответил на провокационные заявления в ООН

Там снова прозвучали обвинения в адрес Москвы

Удар, который ВСУ нанесли по следственному изолятору в Еленовке обсудили накануне на заседании Совбеза ООН. Ситуацию прокомментировал заместитель постпреда нашей страны Дмитрий Полянский.

По его словам, киевский режим пытается мстить даже своим военнослужащим, которые осознали бессмысленность выполнения преступных приказов и сдались в плен, чтобы получить шанс на искупление и мирную жизнь.

Представители ряда западных стран традиционно воспользовались трагедией, как поводом для очередных обвинений в адрес Москвы. В ответ на это Дмитрий Полянский рассказал, как продвигается специальная военная операция России по защите ДНР и ЛНР, а также напомнил, что после завершения демилитаризации Украины коллективному Западу всё равно придётся сотрудничать с нашей страной, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"