Украинские войска обстреляли село в Брянской области

Повреждены жилые дома

Украинская армия вновь обстреляла территорию Брянской области. В селе Ломаковка повреждены электроподстанция и несколько домов.

Об этом у себя в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа", - сообщил он.

На этой неделе ВСУ уже открывали огонь по Брянской области – был обстрелян пограничный пункт.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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