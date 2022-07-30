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Прекращены поставки российского газа в Латвию

11:14
  • суббота
  • 30 июля 2022

Рига нарушила правила отбора

Россия прекратила поставки газа в Латвию. Как сообщили в пресс-службе "Газпрома", Рига нарушила условия отбора топлива. Латвийский газотранспортный оператор Conexus также подтвердил остановку поставок газа из России с 30 июля.
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Накануне глава латвийской газовой компании Latvijas Gaze рассказал, что страна продолжила закупать российский газ, но не у "Газпрома", а через посредника. Что это за посредник, не сообщается.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса Запад ввёл против России беспрецедентные санкции, которые коснулись, в том числе, сферы энергетики.

В ответ Москва приняла решение продавать газ в Европу только за рубли. Часть стран согласились перейти на расчёты в рублях, некоторые - отказались.

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