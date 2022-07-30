Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке

Спикер Госдумы считает, что Украина расправляется со свидетелями

Защита Донбасса - это вопрос безопасности всех россиян, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он выступил перед участниками форума "Территория смыслов". Володин напомнил, что признание независимости Донецкой и Луганской республик поддержали все депутаты нижней палаты парламента, сообщает "ТВ Центр".

Президента Украины Зеленского спикер назвал несамостоятельным политиком, который выполняет приказы Вашингтона. Большинство стран выступают за переход к многополярному миру и не поддерживают антироссийские санкции, но США пытаются остаться гегемоном и навязать своё мнение другим, а неугодных уничтожают экономическими или военными методами.

"Убивали, разоряли, бомбили, причём, перечеркивая все международные нормы и правила. Что стало с процветающей Ливией, где у нас Ирак с вами? Что в Афганистан, что в Югославии? Этого что, мало? Или этого просто никто не видит?" - заявил Володин.

Позже в своём Telegram-канале спикер Госдумы написал, что недавний удар по СИЗО в ДНР нанесли, чтобы убрать свидетелей. Ответственность за атаку Володин возложил на США и президента Украины Владимира Зеленского.

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