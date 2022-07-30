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В Москве назвали лауреатов премии "Золотое перо России"

12:24
  • суббота
  • 30 июля 2022

Среди награждённых - журналисты "ТВ Центра"

Союз журналистов России назвал имена лауреатов премии "Золотое перо России". Торжественная церемония состоялась в концертном зале "Мир" в Москве, сообщает "ТВ Центр".
Появились новые данные о состоянии раненого журналиста "ТВ Центра"

Награды присуждают за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, а также за гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

В этом году впервые вручили и специальный приз военным корреспондентам - "За смелость при выполнении журналистского долга". Награда досталась и специальному корреспонденту "ТВ Центра" Артёму Широкову.

А премию в номинации "Легенды журналистики" получил руководитель и ведущий программы "Постскриптум" на канале "ТВ Центр" Алексей Пушков. 

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