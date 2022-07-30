В Коломенском проходит праздник народов Якутии

Там можно приобщиться к национальной культуре

Попробовать строганину и другие деликатесы, принять участие в конкурсе на лучший народный костюм и познакомиться с древними обычаями. В московском парке Коломенское проходит Ысыах - колоритный праздник народов Якутии, сообщает "ТВ Центр".

Желающие смогут выучить движения обрядовых танцев и поучаствовать в традиционных якутских единоборствах. Также гостей ждут музыкальные номера, выставка декоративно-прикладного искусства и национальных ювелирных изделий. В этом году праздник посвящен важной дате: 390 лет назад Якутия вошла в состав Российского государства.

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