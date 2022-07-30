С заявлением выступил французский волонтёр

События в Буче были постановкой украинского режима. Новое подтверждение этому прозвучало во Франции. Волонтёр Адриан Боке рассказал о том, что он видел в пригороде Киева.

В Буче, где, по заверениям Киева, российские военные убивали мирных жителей, всё было с точностью до наоборот. В интервью РИА Новости волонтёр рассказал о пытках и убийствах российских военнопленных и об инсценировке массовых убийств мирного населения.

"Когда я говорю об убийствах и пытках, речь идет об убийстве и пытках российских военных. В первую очередь казнили офицеров", - отметил Боке.

Волонтёр рассказал, что, когда он проезжал по Буче, то видел на обочинах улиц тела людей, и при этом из грузовиков доставали новые тела, которые выкладывали рядом с уже лежащими на земле. Таким образом украинские военные готовились к постановке якобы массовых убийств, которую позже снимали прибывшие по приглашению Киева западные журналисты.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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