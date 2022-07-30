ВСУ обстреляли СИЗО американскими ракетами

В результате ракетного удара по СИЗО в Еленовке убиты 50 украинских военнопленных, 73 человека получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ранее сообщалось о 53 погибших.

Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за этот обстрел Министерство обороны России возложило на президента Украины Владимира Зеленского и его кураторов из Вашингтона. Списки погибших украинцев опубликованы на официальных информационных ресурсах российского военного ведомства.

В ночь на 29 июля Украина нанесла удар по следственному изолятору в ДНР, где содержались около 200 военнопленных ВСУ и нацбатальонов. На месте удара обнаружены части американских ракет HIMARS.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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