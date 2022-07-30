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Робот-ангел и фантастический автомобиль: в Москве открылся фестиваль Geek Picnic

15:11
  • суббота
  • 30 июля 2022

На выставке представлены самодельные машины

Андроидов и фантастические автомобили можно увидеть сегодня в столичном парке "Музеон". Там проходит Международный фестиваль современных технологий, науки и творчества Geek Picnic.

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Он организован при поддержке проекта "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Часть выставки - это самодельные машины и инструменты.

Создатели приглашают гостей прокатиться на огромной черепахе и других необычных машинах, а также поиграть на синтезаторе, собранном из деталей телевизоров и микроволновок.

На фестивале также представлены робот-собака, робот-ангел и много других не менее удивительных изобретений, сообщает "ТВ Центр".

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