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В Москве открыли памятную доску основателю цифрового вещания Кривошееву

14:56
  • суббота
  • 30 июля 2022

Сегодня отмечается 100-летие со дня его рождения

Сегодня в столице проходят памятные мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения выдающегося учёного, инженера и одного из создателей современного телевещания Марка Кривошеева.

В НИИ Радио, где он проработал около 60 лет, открылась экспозиция, посвящённая жизни и научным трудам Марка Иосифовича. Сегодня же на фасаде здания в торжественной обстановке открыли мемориальную доску. Друзья, близкие и ученики профессора возложили к ней цветы.

Ещё одна церемония сегодня запланирована в телецентре "Останкино" - там погасят почтовую марку, выпущенную к юбилею учёного, сообщает "ТВ Центр".

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