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В России могут начать выплачивать 13-ю пенсию

14:26
  • суббота
  • 30 июля 2022

Инициативу рассмотрят в Госдуме

В Госдуму осенью планируют внести законопроект о 13-й пенсии. Эта тема давно обсуждалась на Охотном Ряду. Теперь предлагается проголосовать за проект документа, устанавливающего дополнительную выплату пенсионерам, пишут "Известия".

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Вынесут на обсуждение нижней палаты парламента этот вопрос депутаты из фракции "Справедливая Россия - За правду". По словам её руководителя Сергея Миронова, пенсионеры в России - одна из наименее социально защищенных категорий граждан.

Авторы законопроекта полагают, что их инициатива позволит дополнительно простимулировать покупательский спрос для развития отечественной экономики в условиях сокращения импорта товаров и услуг.

Несколько лет назад Миронов уже предлагал обсудить введение дополнительной выплаты пенсионерам. С этой идеей выступал и покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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