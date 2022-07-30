В России могут начать выплачивать 13-ю пенсию

Инициативу рассмотрят в Госдуме

В Госдуму осенью планируют внести законопроект о 13-й пенсии. Эта тема давно обсуждалась на Охотном Ряду. Теперь предлагается проголосовать за проект документа, устанавливающего дополнительную выплату пенсионерам, пишут "Известия".

Вынесут на обсуждение нижней палаты парламента этот вопрос депутаты из фракции "Справедливая Россия - За правду". По словам её руководителя Сергея Миронова, пенсионеры в России - одна из наименее социально защищенных категорий граждан.

Авторы законопроекта полагают, что их инициатива позволит дополнительно простимулировать покупательский спрос для развития отечественной экономики в условиях сокращения импорта товаров и услуг.

Несколько лет назад Миронов уже предлагал обсудить введение дополнительной выплаты пенсионерам. С этой идеей выступал и покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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