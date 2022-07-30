ВС России нанесли удар по элитному украинскому батальону

Уничтожено более 100 боевиков

Российская армия уничтожила эшелон, перевозивший элитный батальон президента Украины. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По информации Минобороны, уничтожено более 140 националистов, ранения получили около 250 военных. Выведена из строя вся техника, находящаяся в эшелоне.

Удар наносился высокоточным оружием воздушного базирования в районе станции Красноармейск. Известно, что в эшелоне находились бойцы элитного штурмового батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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