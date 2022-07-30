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Захарова дала оценку хамскому поведению сотрудницы норвежского консульства

16:19
  • суббота
  • 30 июля 2022

Инцидент произошёл в одном из отелей Мурманска

Мария Захарова назвала актом национализма слова сотрудницы консульства Норвегии, прозвучавшие в мурманской гостинице. По мнению официального представителя МИД, в Норвегии должны отреагировать на инцидент. Реакция последует и в Москве, предупредила Захарова.

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"В МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно", - заявила Захарова.

Ранее в Telegram-канале Mash появилось видео, на котором сотрудница норвежского консульства Элисабет Эллингсен говорит о ненависти к русским. Она возмущается тем, что ей предложили подождать, пока закончится уборка в её номере.

Полиция уже начала проверку высказываний гражданки Норвегии. Не исключено, что против неё будет возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

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