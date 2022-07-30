Путин в День ВМФ примет военно-морской парад в Кронштадте

В этом году праздник отмечается 31 июля

Верховный главнокомандующий Владимир Путин примет главный военно-морской парад. Смотр пройдёт 31 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Глава государства обойдёт на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днём Военно-Морского Флота.

В параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более трёх с половиной тысяч военнослужащих.

Как сообщила пресс-служба Кремля, перед началом парада президент подпишет указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава ВМФ.

В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. Начинается ежегодное празднование Дня ВМФ традиционно с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъёма на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания.

В этот день обычно проходят военные парады и военно-спортивные состязания на Тихоокеанском, Северном, Балтийском и Черноморском флотах, а также в Каспийской флотилии.

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