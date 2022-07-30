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На ВДНХ изготовили самый большой десерт из мороженого

17:22
  • суббота
  • 30 июля 2022

Рекорд официально зарегистрирован

В Москве установлен очередной мировой рекорд. Пресс-служба ВДНХ сообщает, что на главной выставке страны изготовлен самый большой десерт из мороженого. Его вес - 100 килограммов.

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Рекорд зафиксирован на фестивале "Лето. Мороженое. ВДНХ". Огромный десерт представили гостям на площадке гастрономического пространства "Рестомаркет".

Десерт сделали из мороженого по старому советскому рецепту.  В его основе - ванильный пломбир с прослойкой из сливового варенья и орехами фундука. После официальной регистрации рекорда десерт смогли попробовать гости выставки.

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